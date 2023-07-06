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روسيا: ما اشيع حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضلل

روسيا: ما اشيع حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضلل
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن المعلومات المتعلقة بمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع مسؤولين أمريكيين سابقين، في أبريل/ نيسان الماضي، بأنها مزيفة ومضللة وتقارير كاذبة.

العالم - روسيا

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "هذه معلومات مضللة وهمية، أطلقت في وسائل الإعلام الغربية".

ونقلت تقارير إعلامية سابقة عن مصادر لم تسمها، زعمت أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل الماضي، لوضع الأساس لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.

وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها، على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، نستبعد إجراء مفاوضات"مينسك-3"مع روسيا.

وفي وقت سابق، صرح مستشار مكتب رئيس أوكرانيا، ميخائيل بودولاك، عن رفض كييف إجراء أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا على أساس مبادرات السلام التي اقترحتها البرازيل وإندونيسيا والدول الأفريقية.

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