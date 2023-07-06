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أبو عبيدة يهدد كيان الاحتلال بضربات "على أي بقعة من أرضنا"

أبو عبيدة يهدد كيان الاحتلال بضربات
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

هدد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، كيان الاحتلال بتنفيذ المزيد من العمليات ضد أهداف صهيونية "على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

العالم-الاحتلال

وجاء تهديد الناطق باسم القسام في منشور على قناته في "تلغرام"، تعليقا على تبني القسام لعملية مستوطنة "كيدوميم" في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال أبو عبيدة: "عندما قالت كتائب القسام إن جنين ليست وحدها، كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين، مهند شحادة، وخالد صباح، لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

وأضاف: "وتواصلت الضربات كرد سريع على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل، عبد الوهاب خلايلة، في قلب تل أبيب، ثم بعملية القسامي، أحمد ياسين غيظان، في كيدوميم، التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعة من أرضنا ومقدساتنا.

هذا وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مسؤوليتها عن العملية التي وقعت في مستوطنة كدوميم قرب قلقيلية عصر الخميس، وأسفرت عن مقتل صهيوني وإصابة آخر بجراح حرجة.

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