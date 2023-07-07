ردود تحذيرية بشأن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأوضح المصدر -في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية"، أن رئيس الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أبلغ القيادة السياسية بتأييده تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية .

وأضاف المصدر -الذي لم يتم الكشف عن هويته- أن واشنطن ستزود الأوكرانيين بكمية وافرة من القنابل العنقودية التي سيكون لها تأثير إيجابي على سير المعارك.

وبين أن تلك القنابل تمنح القوات الأوكرانية قدرات "أكبر بـ 5 مرات من قدرات القذائف من عيار 155 ملم".

يأتي هذا في وقت كانت قد أفادت فيه وسائل إعلام أمريكية بأنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية من أجل حربها ضد روسيا.

وفي السياق ، حذرت روسيا، الولايات المتحدة من "التصعيد العنقودي"حيث صرح فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، للصحفيين، بأن "إمداد الولايات المتحدة، أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون خطوة أخرى نحو التصعيد".

وقال نيبينزيا ردا على طلب للتعليق على نية الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بهذه الذخائر: "هذه خطوة أخرى باتجاه تصعيد الصراع".

كما قالت رابطة الحد من التسلح، يوم أمس:" إن احتمال نقل الذخائر العنقودية من قبل واشنطن إلى كييف يهدد بتصعيد الصراع ويمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد الضحاي"ا.

أيضا حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية غير الحكومية الولايات المتحدة من نقل الذخائر العنقودية إلى القوات الأوكرانية، قائلة:" إن نقل هذا النوع من الأسلحة سيؤدي حتما إلى معاناة طويلة الأمد للسكان المدنيين ويلغي الإدانة الدولية لاستخدامها".

وقال مسؤولون:"إن القرار النهائي للبيت الأبيض في حال الموافقة عليه،فستدخل هذه الذخيرة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في وقت مبكر من تموز/ يوليو".