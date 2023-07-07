الرئيس الايراني يفتتح مستشفى "غدير" الضخم

العالم - إيران

وتم افتتاح ثاني أكبر مستشفى حديث في ايران ومجهز تجهيزاً جيداً في البلاد باسم "غدير" في مركز "شهداء تجريش" الطبي والتعليمي والعلاجي بحضور رئيس الجمهورية.



يذكر ان مشروع بناء مستشفى غدير الضخم يأتي في اطار خطة تطوير مستشفى شهداء تجريش في عام 2011 على أرض مساحتها 6000 متر مربع ، وفي عام 2015 ، مع تنفيذ نحو 5 ٪ من عملية البناء، تم تسليم المشروع الى مقر خاتم الأنبياء (ص) للاعمار لغرض انجازه.

ومع بداية الحكومة الشعبية الحالية وتأكيد رئيسي على استكمال المشاريع المتلكئة ، تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بمتابعة عاجلة وبدعم من المسؤولين على مدار الساعة. وبلغت تكلفة المشروع 1400 مليار تومان.



وتبلغ مساحة البناء 62000 متر مربع في 5 بنايات و 13 طابقًا بسعة 821 سريرًا ومنشآت فائقة التطور بما يتماشى مع المعايير الدولية ، بما في ذلك غرف العمليات الذكية بسعة 24 سريرًا ووحدة العناية المركزة الخاصة ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة ووحدة العناية المركزة وغرفة الولادة LDR وقسم الطوارئ المزود بمهبط للمروحيات وقسم تصوير الأوعية الدموية للدماغ والتصوير الشعاعي وغسيل الكلى والعلاج الطبيعي والعيادات المتخصصة والمختبرات وأجنحة المرضى الراقدين للنساء والرجال والأطفال.