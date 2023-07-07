حنیف غفاری يؤكد اهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز العلاقات الدولية

واشار "حنيف غفاري" ان العلاقات المبنية على اساس الثقافة هي اكثر استقرارا من العلاقات الاقتصادية والامنية.

واضاف ان السياسة الخارجية لا معنى لها دون التركيز على المسائل الثقافية مؤكدا على اهمية الاهتمام بالثقافة الدبلوماسية في العلاقات الدولية.

وأكد حنيف غفاري ان رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية بصفتها مركز للدبلوماسية الثقافية الايرانية، تحتل موقعا مهما للغاية في تحقيق هذا الهدف وان هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل.

وإنطلقت قبل أيام، فعاليات الأسبوع الثقافي الإيراني في روسیا، بحضور وزير الثقافة الإيراني "محمد مهدي إسماعيلي" ونظيره الروسي "أولغا ليوبيموفا".

وتستضيف مدينتا موسكو و سان بطرسبرغ فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني، والتي تتضمن أقساما مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك معارض للفنون التقليدية الإيرانية، والسجاد الإيراني، وبرنامج مشتركة لأوركسترا الموسيقى التقليدية الوطنية، مضافا إلى عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.

ويشارك في هذه الفعالية الوطنية، فنانون في مجالات الرسم والتذهيب والفسيفساء والترصيع والنقش بالأقلام والنقش بالفيروز، ونحت الجلد، وصنع المجوهرات، والأزياء التقليدية، والفخار، والسيراميك، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، ونسج السجاد، والكليم، ورسم الخط.

کما يقام معرض خاص للسجاد الإيراني بحضور أرقى الماركات الوطنية، وكذلك معرض آخر حول الصناعات والفنون الإبداعية، مع عروض لألعاب الحاسوب والألغاز ثلاثية الأبعاد.

یذکر أن فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني في روسيا، تستمر حتى التاسع من شهر تموز/يوليو الجاري.