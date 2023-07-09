المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بعد استهداف مكتبه

العالم - خاص بالعالم

المشهد هو لوزير الامن القومي ايتمار بن جفير في حي الشيخ جراح في اشتباكات مع سكان الحي ، بن جفير في الساعات الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال القناة الثانية عشر اعلن عما اسماه الإصلاحات في قوانين حمل السلاح بحيث بات من يقتل فلسطينيا لا يتم سحب سلاحه منه الى حين انتهاء التحقيق معه، بل على العكس من ذلك بن جفير يريد ان يكافأ القاتل لا ان يعاقب وذلك ضمن ما بات يعرف بتسهيلات الضغط على الزناد .

هذه القرارات التي يتحدث عنها ايتمار جفير تخص بشكل رئيس المستوطنين في الضفة الغربية والذين ينتمي عدد كبير منهم لمدرسة التطرف التي ينتمي اليها بن جفير وهؤلاء هم أصلا من أوصل الرجل الى البرلمان ومن ثم الحكومة الإسرائيلية.

ووفق الإصلاحات التي يتحدث عنها الرجل فهذا يعني ان المستوطنين في الضفة سيتحولون الى رعاة بقر أمريكيين والفلسطيني سيتحول الى هندي احمر وقتله يعني حصول القاتل على مكافاة، وبالاحرى هذه هي دولة المستوطنين التي يمهد لها اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبداية وليس انتهاء فان قرارات بن جفير تعني منح المستوطنين في الضفة الغربية ضوءا اخضرا لارتكاب مجازر دون رقابة من احد.

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