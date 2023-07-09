الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بعد استهداف مكتبه

الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

حتى في أفلام هوليوود لا يمكن لهذا المشهد ان يمر، سياسي منتخب في برلمان يصوب مسدسه نحو مجموعة من العزل.

العالم - خاص بالعالم

المشهد هو لوزير الامن القومي ايتمار بن جفير في حي الشيخ جراح في اشتباكات مع سكان الحي ، بن جفير في الساعات الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال القناة الثانية عشر اعلن عما اسماه الإصلاحات في قوانين حمل السلاح بحيث بات من يقتل فلسطينيا لا يتم سحب سلاحه منه الى حين انتهاء التحقيق معه، بل على العكس من ذلك بن جفير يريد ان يكافأ القاتل لا ان يعاقب وذلك ضمن ما بات يعرف بتسهيلات الضغط على الزناد .

هذه القرارات التي يتحدث عنها ايتمار جفير تخص بشكل رئيس المستوطنين في الضفة الغربية والذين ينتمي عدد كبير منهم لمدرسة التطرف التي ينتمي اليها بن جفير وهؤلاء هم أصلا من أوصل الرجل الى البرلمان ومن ثم الحكومة الإسرائيلية.

ووفق الإصلاحات التي يتحدث عنها الرجل فهذا يعني ان المستوطنين في الضفة سيتحولون الى رعاة بقر أمريكيين والفلسطيني سيتحول الى هندي احمر وقتله يعني حصول القاتل على مكافاة، وبالاحرى هذه هي دولة المستوطنين التي يمهد لها اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبداية وليس انتهاء فان قرارات بن جفير تعني منح المستوطنين في الضفة الغربية ضوءا اخضرا لارتكاب مجازر دون رقابة من احد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الإحتلال يفرج عن القيادي في حماس "الشيخ حسن يوسف"

توقف قدرات الاحتلال أمام تعاظم قدرات حزب الله

وشهد شاهد من اهلها.. مسؤول أممي يعترف بجرائم الاحتلال في جنين

"تل ابيب" تتصدع بالمظاهرات وتنهار قبل ما توصلها المقاومة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محافظ دمشق يبحث مع السفير الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

الخارجية الايرانية مهتمة بتعزيز الدبلوماسية الشعبية

البحث العلمي في العالم العربي التحديات والفرص

بالفيديو.. المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح بعد استهداف مكتبه

مسيرات منددة بالعدوان على جنين تعم مدن أوروبا وأميركا

أزمة المهاجرين تتفاقم في تونس.. و"سعيد"ينفي وجود انتهاكات منظمة ضدهم