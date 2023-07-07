'جنين معقل الأسود'.. وقفة جماهيرية بالأردن اليوم تضامنا مع أهالي جنين+ فيديو

العالم - الأردن

وانتظمت المسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني، بدعوة من الحركة الإسلامية، تحت شعار "جنين معقل الأسود".

وهتف المشاركون "من عمان تحية لجنين الأبية" و"الانتقام الانتقام يا كتائب القسام"، و"الأقصى الأقصى أقصانا.. من أجله سالت دمانا".

كما رفع المشاركون، الذين تقدمهم أبرز القيادات الإسلامية، الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وعلى هامش الفعالية، قال القيادي بجماعة الإخوان، زكي بني ارشيد، للأناضول، إن المسيرة "رسالة تتجاوب مع صدى انتصار جنين بالأمس، واليوم نابلس، وغدا القدس، يتردد صداها بعمان لتقول لا نقبل أن يُستفرد بجنين والمقاومة".

فيما اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، خلال حديثه للأناضول، أن "الشعب الأردني يؤكد أنه مع خيار المقاومة (..) آن الأوان لدعم المقاومة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين جراء عدوان الاحتلال" على البلدة القديمة بمدينة نابلس، ووقوع اشتباكات بين الجيش ومقاومين.

والإثنين الماضي، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة في جنين استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين.