طريق سريع لربط محافظتين ايرانيتين بالنجف الأشرف

العالم- ايران

وأوضح هجبري في اجتماع تنسيقي بين مدراء قطاع الاعمار في محافظة ايلام ومستشار الدراسات في مشروع طريق جسر زال – مورموري – دهلران – تشيلات – النجف الأشرف ، ان المسافة بين جسر زال وتشيلات هي 126 كيلومترا، وسيكون طريقا سريعا، وبعد دخوله الى الاراضي العراقية سيتم ربطه بالطريق السريع الذي يوصل البصرة بالنجف الأشرف.

وشدد هجبري على ان الغاية من مد هذا الطريق هو الربط بين شبكة الطرق السريعة الايرانية وبين شبكة المواصلات في العراق ومدينة النجف الأشرف ، وعلى مدراء الأجهزة التنفيذية المعنية ان يجيبوا على الاسئلة والاستفسارات التي يطرحها مستشار هذا المشروع المهم والمؤثر في الموعد المحدد لكي نشاهد تنفيذ هذا المشروع قريبا.

وذكر هجبري ان خفض استهلاك الوقود وحوادث المرور والاضرار الناجمة عنها ، هو من فوائد انشاء الطرق بمعايير دولية مطلوبة.

وقال هجبري ايضا ان محافظة ايلام الايرانية تعتبر الممر الرئيس لتردد زوار الاربعين الى العراق وذلك نظرا لقربها من العتبات المقدسة والأمن الموفر في الطريق الممتد منها الى داخل الاراضي العراقية.