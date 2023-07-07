العراق وإسبانيا يبحثان ملف رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الطائر الأخضر

العالم- العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، التقى خلال زيارته إلى المملكة الإسبانية على رأس وفد وزاري ضم عددا من المديرين العامين نظيرته وزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضارية الإسبانية راكيل سانشيز خمينيز في مقر الحكومة في برشلونة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين".

ولفتت إلى، أن اللقاء الذي جرى في مقر الحكومة بمدينة برشلونة، حضره السفير العراقي لدى المملكة السيد صالح التميمي، ناقش عددا من المواضيع المهمة المشتركة بين البلدين، وآفاق التعاون في مجال تنفيذ مشاريع العراق في قطاع النقل وأهمها طريق التنمية وميناء الفاو الكبير".

وتابع البيان، أن" الاجتماع بحث أيضا ملف رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، إلى جانب مناقشة سبل التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ، وتشجيع دخول الشركات الإسبانية إلى العراق، كونها شركات متطورة عالميا".

وأكد البيان، أن" الوزير وجه في ختام الزيارة شكره وامتنانه للوزيرة الإسبانية، والتعاون الكبير الذي أبدته دوائر وشركات وزارة النقل الإسبانية في إنجاح الزيارة، وترجمة مخرجاتها بما يخدم مصالح العراق والعراقيين".