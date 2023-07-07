شاهد.. إحتفالا بعيدالغدير الأغر... إقامة 'ضيافة 10 كلم' في 26 محافظة إيرانية

العالم- ايران

واتخذ عيد الغدير هذا العام في إيران لونًا ونكهة مختلفة، حيث ان الملايين من الشعب في جميع أنحاء البلاد وفي مختلف المحافظات يتحمسون للاحتفال بأحد أكبر الأعياد الإسلامية بأفضل طريقة ممكنة.

واقيمت "ضيافة 10کم" في 26 محافظة في البلاد، وشارك الملايين في مسيرة تمتد لـ10 كيلومترات واحتفلوا بهذا العيد العظيم الذي يكون يوم 18 من ذي الحجة من كل عام وذلك ابتهاجا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد (ص) خطبة عيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب (عليهما السلام) مولًى للمسلمين من بعده، أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ "غدير خم" سنة 10 هـ.

يذكر إن الغذاء وإطعام المحتاجين وإعداد حزم الرزق وتوزيعها وإقامة المهرجانات الشعبية العفوية وتزيين المدينة وإعادة بناء حدث الغدير كان من برامج هذا اليوم.

وفي طهران قام مساء اليوم الجمعة كرنفالا بعنوان ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير بين الساحتين الرئيسيتين في المدينة، اى ساحة الإمام الحسين وميدان الحرية، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط النصف الشرقي من طهران إلى النصف الغربي.كرنفال بعنوان "ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير"

وتم إعداد الأنشطة الترفيهية لمختلف الفئات العمرية منها إنشاء مدينة العاب على طول الطريق، كما تم تجهيز العديد من الأكشاك والمحطات على طول الطريق للأنشطة المفضلة للأطفال مثل الرسم والألعاب الجماعية. بالإضافة إلى العروض الحية للموسيقى الفرحة والطقوسية.

مساء اليوم الجمعة من الساعة 18:00 حتى 22:00 بتوقيت إيران بين الساحتين الرئيسيتين في المدينة، اى ساحة الإمام الحسين وميدان الحرية، وهو أحد الطرق الرئيسية التي تربط النصف الشرقي من طهران إلى النصف الغربي... على الرغم من أن هذا الطريق هو أحد شرايين الاتصال الرئيسية لهذه المدينة ، إلا أن المواطنين لن يواجهوا مشاكل مرورية بسبب وجود طرق متوازية في الشمال والجنوب.بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية للأطفال والعروض الفنية الحية، كان عدد كبير من المستشارين والخبراء الدينيين والأسريين في خدمة الناس في شكل أنشطة ثقافية على طول هذا الطريق لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى مشورة الخبراء في مختلف القضايا ووزع مليون مجلد كتاب في موضوع "الغدير" وولاية الإمام علي (ع) يكون جزء آخر من البرامج الثقافية في هذا الكرنفال.

كرنفال الغدير في طهران

كما نظمت الحملات الخيرية والتي تكون شائعة خلال المناسبات الاجتماعية في إيران؛ وكليا، حوالي 1300 موكب بين الساحتين الرئيسيتين في العاصمة الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 200 محطة جاهزة لتوزيع المشروبات الباردة في هذا اليوم الصيفي. وبلغ عدد الأشخاص الذين خدموا في هذا الحدث أكثر من 50000 شخص، وجميعهم ساعدوا طوعًا في إقامة "ضيافة 10كم".