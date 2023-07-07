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علماء لبنان يستنكرون ضم العدو الصهيوني الجزء اللبناني لقرية الغجر

علماء لبنان يستنكرون ضم العدو الصهيوني الجزء اللبناني لقرية الغجر
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

استنكر تجمع العلماء المسلمين في لبنان قيام العدو الصهيوني بضم الجزء اللبناني لقرية الغجر، ورأى فيه انتهاكا للسيادة اللبنانية.

العالم- لبنان

التجمع في بيان اليوم الجمعة دعا وزارة الخارجية إلى القيام بواجباتها ورفع الأمر إلى مجلس الأمن في حين أن العلاج الفعال يكون من خلال تحرك منسق بين الجيش والشعب والمقاومة، ما سيشكل ردعا للعدو عن انتهاكاته ويلزمه بالتراجع، سائلا عن "أسباب الصمت المشبوه لدعاة السيادة والاستقلال عن هذا الانتهاك لها.

كما دعا التجمع إلى حل مشكلة الشغور في موقع حاكم مصرف لبنان من خلال إما توافق وطني بتعيين حاكم جديد استثنائيا حفظا لهذا القطاع المهم ولمنع التدهور المتوقع في ما لو لم يسد هذا الشغور، أو فإننا نطالب النائب الأول للحاكم الاستاذ وسيم منصوري بالتصدي لهذه المهمة والكل يعرف أنه غير مسؤول عن الأزمة الحاصلة وإنما يقوم بواجب وطني لسد الشغور ومنع التدهور وإدارة الأزمة لا حلها.

وحيا التجمع المقاومة في فلسطين على العملية البطولية النوعية والجريئة في كيدوميم شرقي قلقلية، والتي نفذها الشهيد المجاهد أحمد ياسين هلال غصين وأدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة حارس المستوطنة بجروح خطرة، وهذه العملية تؤكد أن المقاومة مستمرة وهي دليل على فشل عملية اقتحام جنين، منوها بـالتصدي البطولي للمجاهدين في نابلس للعدو الصهيوني أثناء اقتحامه للبلدة القديمة في نابلس، ما أدى لارتقاء الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين إلى الملكوت الأعلى.

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