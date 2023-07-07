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العراق يفتح تحقيقا حول اختفاء إسرائيلية في بغداد

العراق يفتح تحقيقا حول اختفاء إسرائيلية في بغداد
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن متحدث باسم الحكومة العراقية فتح تحقيق في اختفاء المجندة الإسرائيلية السابقة إليزابيث تسوركوف في بغداد في مارس آذار الماضي.

العالم- العراق

وقال المتحدث العراقي إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق وليس لديها تعليق آخر.

من جهتها كتائب حزب الله العراق وفي بيان اعتبرت أن اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بوجود عنصر أمني اسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم.

ولمحت الكتائب إلى أنها غير مسؤولة عن احتجاز تسوركوف، مؤكدة أنها ستبذل جهدا مضاعفا للوقوف على مصير الأسير أو الأسرى الصهاينة في العراق.

وكان مكتب نتنياهو زعم أن تسوركوف فقدت بعد ذهابها إلى العراق لأغراض بحثية موفدة من جامعة برينستون الاميركية.

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