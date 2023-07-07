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صور مؤلمة لنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر دجلة

صور مؤلمة لنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر دجلة
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أظهرت صور من العراق نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر دجلة، جراء انخفاض منسوب مياه النهر، بسبب التغير المناخي.

العالم- منوعات

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