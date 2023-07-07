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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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صور مؤلمة لنفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر دجلة
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش
أظهرت صور من العراق نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في نهر دجلة، جراء انخفاض منسوب مياه النهر، بسبب التغير المناخي.
العالم
-
منوعات
تصنيف :
أهم الأخبار
العراق
منوعات
كلمات دليلية :
نهر دجلة
نفوق أعداد كبيرة من الأسماك
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