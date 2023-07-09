بلينكن: سنستمر بمساعدة كييف وفرض العقوبات على موسكو

العالم - خاص بالعالم

مسؤولون روس يعلنون إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربعة صواريخ أحدها فوق شبه جزيرة القرم،وثلاثة فوق منطقتي روستوف وبريانسك عند الحدود مع أوكرانيا.

سيرجي أكسيونوف الحاكم الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم قال إنه تم إسقاط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم دون أن يتسبب في أضرار أو إصابات ولم يحدد أكسيونوف الموقع الذي انطلق منه الصاروخ.



كما أكد مسؤولون محليون إن حركة المرور على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي عادت بعد توقفها على ما يبدو، دون تحديد سبب هذا التوقف.

وفي واقعة أخرى، قال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف الروسية إن الدفاع الجوي أسقط أيضا صاروخا أوكرانيا فوق المنطقة ولم تقع إصابات، الحطام ألحق أضرارا جزئية بأسطح عدة مبان.



وفي منطقة بريانسك تمكن الجيش الروسي من أسقط صاروخين أوكرانيين تدمرت منشأة لنشر الأخشاب بالكامل نتيجة سقوط أحد الصاروخين عليها.



وتتهم موسكو مرارا أوكرانيا بشن هجمات على أهداف داخل روسيا وتنفي كييف ذلك قائلة إنها تخوض حربا دفاعية على أراضيها.



الى ذلك شهدت محاور القتال في مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا هجمات مكثفة وقصفا متبادلا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وفي باخموت أحرزت القوات الأوكرانية تقدما كبيرا في هجومها المضاد، مؤكدة ان القوات الروسية أصبحت شبه محاصرة في باخموت.

سياسيا قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، مضيفا أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على موسكو.



ومن أوكرانيا شدد الرئيس البولندي أندريه دودا على ضرورة إظهار موقف موحد دعما لكييف قبل انعقاد قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.

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