الاحتلال غير قادر على التصدي للنهوض الجديد للمقاومة في الضفة + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج مع الحدث أوضح سليمان بشارات أن المعادلة بدأت تتغير بالنسبة للسنوات الماضية، فالحديث الآن بات عن معادلة جديدة تختلف كليا، إذ أن مدن الضفة الغربية ليست كما كانت قبل عام ونصف تقريبا بحيث كان الاحتلال يستطيع أن يدخل إليها بكل أريحية دون أن تكون هناك مواجهة أو مقاومة.

وأوضح أن البعد الثاني هو أن هناك كوابح باتت واضحة جدا للمشروع الصهيوني الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقال إن: البعد الثالث الذي ربما بات يشكل وعيا وإدراكا وخوفا أكثر للاحتلال الإسرائيلي هو أن طبيعة المقاومة لم تعد طبيعة المقاومة التقليدية في الضفة، بمعنى أن طبيعة الجيل المنخرط في هذه المقاومة وهذه العمليات أبدع في اختيار الوسائل والتكتيكات.

وأشار إلى أن الأمر الآخر أنه لا يوجد مفهوم من الهيكلية التنظيمية الواضحة لدى هذا الجيل، والتي تمكّن الاحتلال من أن يؤثر عليها أو ربما يقوم بنزعها أو هدمها كما في مراحل سابقة.

وأكد: بالتالي مجموعة التحديات والمعادلة هذه جعلت من الاحتلال الإسرائيلي يعيد قراءته في أكثر من مشهد، وهذا ربما أحد القضايا التي تشكل صدمة للاحتلال الإسرائيلي في كيفية التعامل مع هذا الجيل الجديد.

ونوه إلى أن المعركة الأخيرة في مخيم جنين ولدت أيضا وجها جديدا وطريقة جديدة ومعنى جديد للمقاومة في الضفة الغربية، وبالتالي ستكون دافعا أكثر في الانخراط بشكل كبير في صفوف المقاومة وباستخدام التكتيكات الحالية.

وفي جانب آخر من حديثه أكد بشارات أن الضفة الغربية هي عمق المواجهة ورأس الحربة في المواجهة المقبلة، مبينا: فصائل المقاومة الفلسطينية بتجاربها السابقة تدرك بشكل مباشر أن الضفة الغربية هي الساحة الرئيسية لأي مواجهة مقبلة.. وهي الساحة التي سيكون من خلالها حسم المشروع الصهيوني أو مواجهة هذا المشروع بشكل مباشر.

ولفتت إلى أنه وفي المقابل يخشى الاحتلال الإسرائيلي دائما من أي تمدد أو توسع أو حضور فعلي وقوي في الضفة الغربية، ولهذا لا يطيق أن تتكون نواة متكاملة فيما يتعلق بالمقاومة هناك.

وخلص سليمان بشارات إلى القول إن الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التصدي لحالة النهوض الجديدة للمقاومة في الضفة الغربية.

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