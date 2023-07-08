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ما رأيكم...باقتحام الاحتلال لنابلس ودرس جنين؟

ما رأيكم...باقتحام الاحتلال لنابلس ودرس جنين؟
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د.أحمد المدلل أن محطة الاشتباك الحقيقي مع الاحتلال الصهيوني تتركز بشكل كبير جدا في الضفة الغربية حيث بات الاحتلال يدرك تماما أن اندحاره عن الضفة الغربية هي نهاية دولة إسرائيل المزعومة.

العالم - ما رأيكم

أكد الناطق باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك أن المعركة مع الاحتلال في الضفة الغربية الآن إنما هي معركة حسم الصراع، مشددا على أن لا مكان للاستيطان والأمن والاستقرار والهدوء للصهاينة.

قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات إن مجموعة تحديات جعلت من الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد قراءته في أكثر من مشهد، حيث أبدع الجيل الجديد للمقاومة في اختيار الوسائل والتكتيكات، مشددا على أن الاحتلال بات غير قادر على التصدي لحالة النهوض الجديدة للمقاومة في الضفة الغربية.

فما رأيكم:

كيف يقرأ اقتحام الاحتلال الخاطف لنابلس وارتقاء شهيدين أثناء تصدي المقاومين له؟

هل لجوءه للعمليات السريعة هو دليل خوفه من العمليات الطويلة المورطة والمكلفة؟

هل تعلم من درس جنين مع استعداد الضفة الغربية للمواجهة بعد عملية مستوطنة كادوميم؟

ماذا تعني دعوة فصائل المقاومة لثوار الضفه باستخدام كل الوسائل المتاحه لقتال الاحتلال؟

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