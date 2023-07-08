السودان.. قوات الدعم السريع تخوض الحرب 'مكرهة'

العالم - السودان

مواجهات تزداد حدتها بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ أعلنت الدعم السريع، أن قواتها في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس، قد تصدت لما وصفته بأنه 'متحرك من قوات الانقلابيين والفلول في طريقه إلى مدينة نيالا'، في إشارة إلى قوات الجيش السوداني. وكبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري فضلا عن استسلام العشرات الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات.

واعتبرت الدعم السريع أنها 'تخوض هذه الحرب مكرهة'، مؤكدة قدرتها على تدمير من وصفتهم بـ'الفلول وكتائب الظل والانتصار لقضايا الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة'.

بدوره أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم. وأشار الجيش إلى أنّ قواته تمكنت من صد الهجوم وتدمير أكثر من عشر مركبات قتالية بعد اشتباك استمر أكثر من ساعة، موضحاً أنّ الهجوم جاء بهدف تخفيف الضغوط العسكرية التي تتعرض لها قوات الدعم السريع في عدد من مسارح العمليات.

وفي إطار المساعي لايجاد حلول للابواب المغلقة؛ قال مصدر دبلوماسي سوداني إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اعتذر عن حضور قمة تجمعه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، دعت لها اللجنة الرباعية التي شكلتها منظمة 'إيغاد' لإنهاء الصراع.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن قوات الدعم السريع وافقت على حضور الاجتماع، وسمّت ممثليها فيه، بينما اعتذر الجيش السوداني عن حضوره. وأشار المصدر إلى أن الدعوة لقمة ثنائية بين البرهان وحميدتي الاثنين القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جاءت من دولة كينيا باعتبارها رئيس اللجنة الرباعية المكلفة من قبل رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بحل الأزمة السودانية.