نائب الرئيس التركي ووزير المالية يصلان إلى قطر  تمهيدا لجولة أردوغان

العالم - تركيا

وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن جودت يلماز وصل إلى المطار الدولي في وقت سابق اليوم، برفقة محمد شيمشك، وذلك في زيارة عمل مهمة قبيل الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس أردوغان، والمقررة بين 17- 19 من الشهر الجاري.

ويلتقي المسؤولان التركيان، يلماز وشيمشك، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، غدا الأحد، في الديوان الأميري، على أن يعقدا سلسلة لقاءات أخرى مع مسؤولين قطريين آخرين، من أجل تعزيز العلاقات التركية القطرية وتقييم فرص التعاون الاقتصادي.

وفي سياق متصل، سلم صندوق قطر للتنمية، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.