تصدر وسم جنين تنتظر وكيان الاحتلال يتصدع

واعترفت وسائل إعلام عبرية، بفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المرجوة من العدوان على جنين ومخيمها الذي استمر يومين كاملين، مشيرة إلى أنه لا يمكن استئصال المقاومة من جنين بيومين.



وغرد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع ومنهم، حسام يحيى الذي كتب... أكبر جيش في المنطقة المصنف عالميًا والمسلح بأحدث أنواع السلاح البري والجوي يفشل في السيطرة على نصف كيلو متر مربع "مساحة مخيم جنين" وينسحب ذليلًا بعد ساعات من الاشتباك مع مجموعات من المسلحين "تسليح خفيف" وغير مدرعين. الله أكبر هذه آياتنا فاقرأ.

وغردت آمنة ياسين.... وفي عيد الغدير يختار قلبي أن يعانق أبطال جنين آخيتكم في الله وصافيتكم في الله وصافحتكم في الله.

وكتب رمزي اليمن... مات الموت وما ماتت جنين.

هذا ويتصدع كيان الاحتلال من الداخل حيث تظاهر الآلاف من الصهاينة في تل أبيب ومناطق متفرقة أخرى احتجاجا على خطة الحكومة إجراء تعديلات بالجهاز القضائي، في حين أعلن قائد شرطة تل أبيب الاستقالة من منصبه اعتراضا على طلب الحكومة استخدام العنف ضد المتظاهرين. فقد نظم مئات المحتجين مسيرات في تل أبيب وأغلق بعضهم طريقا سريعا رئيسيا وأشعلوا النيران، وقد جرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.



وغرد ياسين زيدان... مشهد من المظاهرات ضد نتنياهو في تل أبيب والتي أشعلتها من جديد استقالة رئيس شرطة تل أبيب والذي عرف بتعاطفه مع المتظاهرين. بالنسبة للصهاينة في تل أبيب ومعارضي نتنياهو بالتحديد لا يهمهم ما يحصل في الضفة من خسائر للجيش، وخاصة أن القتلى من مستوطنات الضفة.

وقال الخبر.. تظاهرات حاشدة في تل_أبيب والمتظاهرين يقيمون الحواجز ويحرقون النيران على الطريق السريع الرئيسي للمدينة كل ذلك ضد قانون الإصلاح الحكومي والقضائي. اقتحم رجل مجهول الحشد وتسبب بإصابة ثلاثة اشخاص استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريقهم.

وكتب ابراهيم الصنعاني ... إسرائيل تتصدع بالمظاهرات يعني بتنهار قبلما نوصل ونقاتلهم؟؟

الى ذلك، اشار خبراء ومتابعون على أن وقف دوامة العنف في فرنسا وتهدئة العلاقات بين الشرطة والشباب من أحياء الطبقة العاملة يتطلب تغييرات عميقة، تبدأ من الاعتراف أولا بما هو واضح من أن هناك عنصرية مؤسسية في الشرطة، وأخذ ذلك على محمل الجد، وجعل محاربة الشعور بالتهميش وبالإهمال من قبل أفقر السكان أولوية وطنية.

وغرد كامل توفيق... إذا ما صدقت الأحداث الأخيرة فأعتقد بأن صيف أوروبا سوف يكون ساخنا جدا هو بمثابة بداية "الربيع الأوروبي" وحادثة قتل المراهق من طرف الشرطة الفرنسية العنصرية ما هي إلا عن بداية الإحتجاجات في اوروبا.

وكتب محمد دخوش.... صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤول إسرائيلي: الشرطة_الفرنسية طلبت من إسرائيل مساعدتها في كيفية مواجهة الاحتجاجات.. الظالم يستلهم دائمًا من الظلمة أمثاله، نقول هذا لتسكتوا بعض أصوات الفتنة من عربٍ حسبناهم إخوة حرضوا على المهاجرين في فرنسا.

وقال حمزة... الحكومة الفرنسية العنصرية، استخدمت الحل الأمني لمعالجة الاحتجاجات بتحريض من اليمين المتطرف.

هذا وتشتعل منافسة حامية الوطيس بين عملاقي التواصل الاجتماعي (ميتا) و(تويتر)، بما يحظيان به من مزايا واسعة وقاعدة مستخدمين هائلة.

تخوض "تويتر" تلك المنافسة وسط تحديات متصاعدة ورؤية ضبابية بالنسبة لمستقبلها، بينما على الجانب الآخر، فإن "ميتا" تنتهز الفرصة لتعزيز موقعها في تلك المنافسة التقليدية، وتُطلق من جانبها تطبيقاً جديداً ينافس "تويتر"، وهو تطبيق "ثريدز" الذي يحمل اسمه دلالة واضحة على طبيعة المنافسة، حيث طريقة "الثريد" المعروفة في تويتر لنشر تغريدات في متابعة حول موضوع واحد.

وقال داهم القحطاني... الحرب بين إيلون ماسك (مالك تويتر) وزوكربيرغ (مالك ميتا... هي في جزء منها حرب بين اليمين الأمريكي (ترامب - ماسك) وبين اليسار الامريكي (أوباما – زوكربيرغ).

وغردت ام السادة... بين ثريدز وتويتر الفكرة في كوننا اعتدنا على هذا العالَم بمن فيه وتربطنا به ذكريات جميلة وعلى قول محمود درويش ان اعادوا لنا المكان فمن يعيد لنا الرفاق؟ الفرق ان تويتر استطاع بناء قاعدة جماهيرية وفية ومُحبة. بس في النهاية الخيول تتسابق والمالك واحد.

وكتب علي السنيدار... الظاهر ثريدز جاي بقوة اكثر من مليونين مستخدم حالياً يتفاعلوا فيه من اول ظهور له، ولسه ما وصل لاغلب الدول، الشيء القوي فيه انه عند الدخول يربط حسابك مع الانستغرام ويعطيك حسابات الانستا الي كنت تتابعهم انطباع قوي وواجهاته خليط من استايل الانستا وتويتر.

