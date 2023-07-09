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تدمير كامل لولاية جنينة غربي دارفور وابادة جماعية لسكانها

الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

غرب دارفور كانت المحطة الثانية للحرب الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وحسب مسؤولين من غرب دارفور تم حصار مدينة الجنينة لسبعة وخمسين يوما، كما تم تدمير كل المؤسسات الخدمية ووضعوا السم في صهاريج المياه ليقضوا تماما علي الحياة في هذه المدينة من قبل قوات الدعم السريع.

رئيس حركة جيش تحريرالسودان التحالف السوداني الذي خلف والي غرب دارفور والذي تم اغتياله في منزله وصل الى مدينة بورتسودان بمعية عدد من أعضاء حركته وأكد على صعوبة الأوضاع بولاية غرب دارفور ودمار مدينة الجنينة بشكل كامل.

رئيس الحركة حمل قوات الدعم السريع مسؤولية كل ما جري ويجري في ولاية غرب دارفور.

مشاهدات المواطنين والضحايا والمسؤولين بالولاية أكدوا على مشاركة قوات أفريقية مع الدعم السريع في تلك المجازر بولاية غرب دارفور.

وتبقى الخلاصة تدمير شبه كامل لولاية غرب دارفور.

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شاهد بالفيديو.. تدمير كامل لولاية جنينة غربي دارفور وابادة جماعية لسكانها

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