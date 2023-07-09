اجتماع وزاري بين روسيا ودول 'مجلس التعاون' غدا في موسكو

العالم - روسيا

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، على أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية الذي يعقد غدا الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، سيناقش عدة مواضيع تهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، وتوفير فرصة مؤاتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي إن العلاقات الخليجية الروسية متميزة منذ توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في نوفمبر عام 2011م، مبينا أن استمرارها إلى اليوم دلالة على حرص الجانبين على المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة على كل الأصعدة والمجالات.

وأضاف أن دول مجلس التعاون تعمل دائما لبناء العلاقات مع جميع الدول والتجمعات الإقليمية؛ سعيا لزيادة وتكثيف التواجد الخليجي الإقليمي والدولي، عن طريق الضلوع في شراكات استراتيجية مع أطراف المجتمع الدولي المتعددة.

ومطلع يونيو 2022، شارك لافروف في الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في العاصمة السعودية الرياض.