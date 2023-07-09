آخر تطورات ميدانية للعملية العسكرية الروسية اليوم في أوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

قال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد:" إن الوحدات الأمامية الروسية تصدت لمحاولة أوكرانية دورية للهجوم في اتجاه سفاتوفو ودمرت دبابة وعربة مصفحة وشاحنتين بيك آب للعدو".

وأضاف سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور سفاتوفا تصدت وحدات مجموعة "المركز" لمحاولة دورية للواء الآلي الـ66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم".

وتابع،أن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران المجموعة نفذت ضربات صاروخية وقنابل على ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق، تشيرفونايا ديبروفا، غابات سيريبريانسكوي، نيفسكوي وتيرني".

ووفقا له، قصفت مدفعية المجموعة على محور كراسني ليمان وحدات الألوية الميكانيكية الـ21 و42 للقوات الأوكرانية وكبدت العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات.

بالإضافة لذلك، ووفقا لـ سافتشوك، خلال سجال مدفعي تم تدمير للعدو مدافع هاوتزر " دي- 30 " وطواقم هاون 120 ملم، كما دمرت أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الروسية "سولتيبيوك" معقل للعدو.

كما في وقت سابق من يوم أمس، تمكنت القوات الروسية من صد 9 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، وحيدت 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 الساعة في مناطق عدة.

حيث تم قمع أنشطة مجموعة للتخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات بيك آب، ومدفعي هاوتزر "دي 30". حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية يوم أمس.

وأضاف البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) هجوما للعدو خلال النهار، وقضت أيضا على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة أوروجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، تم تحييد نحو 170 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، وشاحنة بيك آب واحدة، ومدفع هاوتزر من طراز "سيزار" الفرنسي الصنع، ومدفع "إم 777"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفعي "دي-20"، ومدفع "عفوزديكا".