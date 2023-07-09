وشهد شاهد من اهلها.. مسؤول أممي يعترف بجرائم الاحتلال في جنين

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فرغم تقديم جنين 12 شهيدا وعشرات الجرحى ولكنها أجبرت كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإنسحاب وجر ذيول الخيبة. حيث اعترفت وسائل إعلام عبرية، بفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المرجوة من العدوان على جنين ومخيمها الذي استمر يومين كاملين، مشيرة إلى أنه لا يمكن استئصال المقاومة من جنين بيومين.

قوات الإحتلال حاولت أن تخنق جنين فاختنقت هي بالفشل والإحباط وكل ما تركه الإحتلال هة الخراب، خراب شهد عليه وفد من الاتحاد الأوروبي زار المخيم بعد تدميره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وزار وفد أوروبي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي، وعاين الوفد الذي زار المخيم بدعوة من وكالة الأمم المتحدة منازل المواطنين والمدارس والشوارع قال إن ما حدث هنا اجتياح صادم وانتهاك للقانون.

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، خلال زيارته للمخيم برفقة 30 دبلوماسيًا أوروبيًا، قال إن الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلمًا، وما جرى انتهاك للقانون الدولي وانه تم تدمير عشرات البيوت في إطار 9 كم، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي، مُطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات.

الحقيقة ان الناس اعتادت على رؤية وفود أوروبية في مخيم جنين، فهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفدٌ من الاتحاد الأوروبي المخيم بعد تدميره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، فزاره عام 2002 بعد معركة لم تكن أقل دماراً وربما سيزوره مرات كثيرة بسبب استمرار جرائم الاحتلال الذي لا يتم محاسبته.

وتصدر هذه الخبر اهتمام النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لكنهم اكدوا ضرورة ان يتخذ المجتمع الدولي موقفا حقيقيا تجاه كيان الاحتلال الذي ينتهك القوانيين الدولية دون محاسبته.

وغرد "محمد مهدي حسين الشاوش" : "ممثل الاتحاد الأوروبي: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين انتهاك للقانون الدولي".

وقالت "رشا حسن" : "أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سفن كون فون بورغسدورف أن العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها في الضفة الغربية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وغرد صاحب هذا الحساب "kali g" : "دعونا نسأل ممثل الاتحاد الأوروبي. كان غزو جنين مؤلماً (مفرط موجع) شكراً لمشاعرك لكن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني هو إدانةً صريحةً من الاتحاد الأوروبي فـ المشاعر لم تعُد تُطهي ألجَزَر".

في السياق ذاته غردت "غادة" : "وشوا استفاد الشعب الفلسطيني من الكلمات التي تصف حجم المجزرة التي حدثت في جنين وتتكرر في كل حين هل كلماتهم تلك سيكون لها أي تأثير ياترى رغم ماتقدمه امريكا للإحتلال المجرم من طائرات ومعدات عسكرية حربية لإبادة الشعب الفلسطيني بالطبع لا".

فيما غرد "حسن عمران أبو السعيد" : "إسنادًا وتلاحمًا مع أهالي #جنين .. اللجنة الشعبية في #أم_الفحم تطلق حملة إغاثية لجمع التبرعات .".

من جانبه غرد"AYMAN SALAH EDDIN AL" : "اين يصرف هذا التصريح ؟؟؟؟؟؟؟؟".



