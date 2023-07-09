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أردوغان يوضح موقف بلاده في التوسط بين روسيا وأوكرانيا

أردوغان يوضح موقف بلاده في التوسط بين روسيا وأوكرانيا
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "بلاده اتخذت موقفا عادلًا ومتوازنا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

العالم - تركيا

وأشار أردوغان الى أن "الحرب اندلعت بين روسيا وأوكرانيا الجارتين لتركيا على البحر الأسود عند انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا"، موضحا أن "أسعار الطاقة والغذاء، وصلت إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم".

ولفت الى أن "تركيا لم تسمح أن تتدهور علاقاتها مع روسيا بينما تعززها مع أوكرانيا".

وذكر أنه استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس في إسطنبول"، مشيرا الى اننا "نواصل حوارنا الوثيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنلتقي في آب المقبل، ومن خلال تحركاتنا الدبلوماسية فإننا نحاول حماية بلدنا من الآثار السلبية للحرب المستمرة منذ عام ونصف العام بجوارنا، ومع ذلك فإن كل حدث يحدث من حولنا له انعكاسات على الاقتصاد التركي، وهذه الآثار يشعر بها الجميع من أوروبا إلى أميركا".

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