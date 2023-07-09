الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

إنفوغرافيك..

حرب تموز.. فاتحة عصر الانتصارات

حرب تموز.. فاتحة عصر الانتصارات
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

حرب تموز التي شنها الكيان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006 اصبحت نقطة فارقة في تاريخ المقاومة ومستقبل الكيان.

العالم - فيديوغرافيك

گالری

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

توقف قدرات الاحتلال أمام تعاظم قدرات حزب الله

استخبارات الاحتلال تحذر من اندلاع حرب مع حزب الله بسبب تآكل قوة الردع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية أذربيجان: العلاقات مع إيران مهمة جدا

ارسال القنابل العنقودية لاوكرانيا.. اعتراف بالفشل ام بالوحشية؟

إنفوغرافيك.. حرب تموز.. فاتحة عصر الانتصارات

توقف قدرات الاحتلال أمام تعاظم قدرات حزب الله

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع جنوبي الخرطوم

شاهد بالفيديو.. ما وراء تفقد زيلينسكي جزيرة الأفعى بالبحر الأسود، وماذا فعل بعدها؟