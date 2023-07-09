الأردن.. قوة أمنية تقضي على 3 مطلوبين محكومين بقضايا إرهاب

العالم- الأردن

و ذكر الناطق الإعلامي باسم المديرية أن اثنين من المطلوبين فرا من السجن قبل أيام، أما المطلوب الثالث فقد كان أحد عنصر خلية إرهابية.

وأضاف أن المطلوب الثالث متورط في مقتل العميد في الأمن الأردني عبد الرزاق الدلابيح في ديسمبر الماضي، وصدرت بحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى.

وأوضح الناطق الاعلامي أنه قبل أيام تمكن نزيلان محكومان من الفرار من داخل أحد السجون وتواريا عن الأنظار، فتم تشكيل فرق تحقيق مشتركة من مختلف الإدارات المعنية للعمل على جمع المعلومات حولهم وتحديد مكان اختبائهم وضبطهم.

وعملت فرق التحقيق على مدار أيام متواصلة لرصد ومتابعة المطلوبين الفارين وفق خطة أمنية محكمة، وداهمت عدة مواقع من الممكن وجودهم بها.

وتم تحديد أسلوب تواريهم عن الأنظار باستخدام مركبة مسروقة والتنقل بها باستمرار ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي الأردن.