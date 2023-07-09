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السفير الكوري الجنوبي: العقوبات الأميركية ضد طهران أضرت بشركاتنا

السفير الكوري الجنوبي: العقوبات الأميركية ضد طهران أضرت بشركاتنا
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

صرح سفير كوريا الجنوبية لدى طهران "يون كانغ هيون" ان كوريا الجنوبية وإيران تحتاجان لبعضهما البعض بمستويات عالية ، بحيث تستورد كوريا الجنوبية 98٪ من الطاقة وإيران مهمة لنا بسبب احتياطياتها الغنية من الطاقة.

العالم- ايران

وفي كلمته اليوم الاحد في المؤتمر الدولي لدبلوماسية الأمم المنعقد في مدينة أصفهان وسط ايران، اعتبر السفير هيون أن القوة الناعمة لها قيمة كبيرة بالنسبة لبلاده وقال: على الرغم من قدراتنا من الناحية العسكرية، الا اننا لا يمكننا أبدًا تجاهل دور وأهمية القوة الناعمة، وبالتالي فإن الدبلوماسية مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لنا.

وقال: ان كوريا الجنوبية وإيران تحتاجان لبعضهما البعض بمستويات عالية ، بحيث تستورد كوريا الجنوبية 98٪ من الطاقة وإيران مهمة لنا بسبب احتياطياتها الغنية من الطاقة.

وأضاف: أننا ننتظر تغير الظروف، إن العقوبات الأميركية أضرت بالشركات الكورية وانخفضت تجارتنا، ولو تغيرت ظروف العقوبات، فان لدينا برامج تنموية ممتازة لإيران وسنقوم بمتابعتها.

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