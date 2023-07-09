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رئيسي: یجب تجنب أي عمل من شأنه الإيحاء باحتمال وجود خلاف بين السلطات

رئيسي: یجب تجنب أي عمل من شأنه الإيحاء باحتمال وجود خلاف بين السلطات
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الايراني السيدإبراهيم رئيسي على تجنب أي عمل من شأنه أن يوحي للمجتمع حتى باحتمال وجود خلافات بين السلطات، وقال إن الاختلاف في الأذواق أمر طبيعي على صعيد إدارة البلاد ولكن متابعة موارد الخلاف يجب أن تستند الى المبادئ القانونية.

العالم- ايران

واشار رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الأحد، المشاركة القيمة للمواطنين في الاحتفال الكبير بمناسبة عيد الغدير معربا عن شكره للمسؤولين عن تنظيم واقامة هذا الاحتفال والتغطية الاعلامية المناسبة له واعتبر ان هذا الخطوة الخالدة تعد رمزا للتلاحم الوطني والالتفاف حول محور الولاية وكذلك مظهر من مظاهر الحيوية الاجتماعية وأكد على تكريس مجالات ظهور الحيوية الاجتماعية في المجتمع.

واعتبر رئيس الجمهورية الاقامة الجماهيرية للمراسم التي تكرس التلاحم مثل الاحتفال الكبير بعيد الغدير بانها نموذج مناسب للمسؤولين في جميع المؤسسات الحكومية وشدد على تجنب أي عمل من شأنه أن يوجه رسالة إلى المجتمع، حتى احتمال وجود خلافات بين السلطات مضيفا ان اختلاف الاذواق واختلاف الاراء أمر طبيعي على صعيد ادارة البلاد، ولكن متابعة موارد الخلاف يجب أن تستند الى المبادئ القانونية وبعيدا عن أي تهميش وارسال رسالة تفيد بوجود خلاف .

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رئيسي: یجب تجنب أي عمل من شأنه الإيحاء باحتمال وجود خلاف بين السلطات

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