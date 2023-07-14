موافقة أردوغان على إنضمام السويد للناتو تلاقي رفضا من زعيم حزب الرفاه

العالم - خاص بالعالم

الموافقة على انضمام السويد لاقت رفضاً سبق جلسة المصادقة، رفض جاء على لسان فاتح اربكان حليف الرئيس اردوغان وزعيم حزب الرفاه صاحب المقاعد الخمسة في البرلمان والذي دعا الى اعادة النظر في القرار معبراً عن خشيته من فتح صفحات جديدة في العلاقات مع الغرب تنتهي بخيبة أمل

الى جانب حزب الرفاه ثمة اصوات من داخل العدالة والتنمية ترفض التصويت لصالح القرار أيضاً، ابرزها تصريح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي السابق مصطفى وارنك.

حيث اعلن نيته التصويت بالرفض حين عرض القرار على البرلمان وهو ما يضيف تعقيدا جديداً امام امكانية مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد للناتو.

تدرك السويد أيضا وهو ادراك بات يتصدر صحافتها بأن هناك احتمالات قوية من أن البرلمان التركي سيذهب باتجاه رفض الطلب إذا لم تلتزم السويد بالشروط التركية المتفق عليها مع أردوغان.

المصادقة على عضوية السويد في الناتو تنتظر موعد عقد لقاءات في البرلمان التركي للتصويت وهو أمر لن يحدث قبل اكتوبر القادم نتيجة العطلة البرلمانية التي تبدأ الاسبوع القادم كما أن جبهة الرفض باتت تتوسع داخل صفوف البرلمان التركي.



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