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وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد وقوع ركود اقتصادي في البلاد بسبب التضخم

وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد وقوع ركود اقتصادي في البلاد بسبب التضخم
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأحد، إن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة لا يمكن استبعاده تماما، مؤكدة أن البلاد لا تزال تواجه ارتفاع نسبة التضخم.

العالم-الامريكيتان
وقالت يلين في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس" إنه "لا يمكن استبعاد هذا تماما (الركود الاقتصادي). ومع ذلك، نتوقع مع وجود سوق عمل مستقرة كما هو الأمر الآن، أن تتباطأ وتيرة نمو التوظيف".
وبحسب وزيرة الخزانة الأمريكية، فإن التباطؤ في اقتصاد البلاد "مناسب وطبيعي"، مضيفة بالقول "لدينا اقتصاد سليم، وسوق عمل عظيمة، لكن مع تضخم مرتفع للغاية. هذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت، آمل أن ينخفض".
وفي نهاية يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول، إن الركود في الاقتصاد الوطني لا يزال ممكنا، على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر ترجيحا.

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وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد وقوع ركود اقتصادي في البلاد بسبب التضخم

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