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14عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

14عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، رصده 14 عملا مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت 3 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، و8 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار على مستوطنة عناب قرب طولكرم، وصوب قوات الاحتلال قرب سهل مرج بن عامر في جنين.

ورصدت محاولة تنفيذ عملية طعن في حي الشيخ جراح بالقدس.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط برام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم وسلفيت وأريحا وبيت لحم.

وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين كما حطموا مركبة لهم قرب طولكرم.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات يومية مع قوات الاحتلال وتصدي لهجمات واعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

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14عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

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