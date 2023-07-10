مراسل العالم يكشف النية المبيتة للاحتلال باعطاء تسهيلات للسلطة الفلسطينية

وقال ان الحكومة الاسرائيلية بعد اجتماعها خرجت زاعمة ان الوضع في داخل الاراضي الفلسطينية يعرض السلطة الفلسطينية للانهيار وان بقائها مصلحة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، لكن الحقيقة ان بقاء كل ما هو فلسطيني ليس في صالح الاحتلال حتى بقاء السلطة الفلسطينية ليس في صالح الكيان الاسرائيلي، بل على العكس فان بقاءها بوضعها الطبيعي سيشكل ازمة للكيان الاسرائيلي.

واوضح ان الاحتلال الاسرائيلي يريد بقاء السلطة الفلسطينية وفقاً لمقاييسه بان تكون جزءاً من الكيان الامني الخادم للاحتلال الاسرائيلي، ولذلك لو نظرنا الى التسهيلات التي ستمنح للسلطة لرأينا انه سيتم اعطاءها اموال المقاصة التي تجنيها تل ابيب لصالح السلطة، بمعنى ان الاحتلال لم يمنحها شيئاً جديداً، اضافة الى منح قوات امن السلطة الفلسطينية تسهيلات وهذا ايضاً لا يخدم الفلسطينيين، معتبراً ان الحديث عن تسهيلات في الحقيقة انها تجلب ازمة للسلطة اكثر ما هي تسهيلات.

واكد مراسلنا، ان الاحتلال الاسرائيلي باختصار يريد للسلطة الفلسطينية ان تكون وكيلاً امنياً له في الضفة الغربية، بحيث تعمل السلطة ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي، من اجل ايجاد شرخ كبير بين السلطة وباقي الفصائل الفلسطينية من اجل الايحاء انها وجدت من اجل قمع الفلسطينيين لصالح الاحتلال وهذا ما يرفضه الشارع الفلسطيني، وغير ذلك فستبقى السلطة الفلسطينية تحارب من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

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