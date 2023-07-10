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وزير الاقتصاد السوري يصل إلى مسقط

وزير الاقتصاد السوري يصل إلى مسقط
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، لترؤس الجانب السوري في اجتماعات الدورة السادسة للجنة الحكومية السورية العمانية المشتركة.

العالم- سورية

وكان في استقبال الوزير الخليل والوفد المرافق له في مطار مسقط مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد العُمانية سعيد بن راشد القتبي، ومدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس لجنة المنظمات بالوزارة عماد العجمي، إلى جانب سفير سورية الدكتور إدريس ميا.

ومن المقرر أن يفتتح صباح غد منتدى رجال الأعمال السوري العماني، بمشاركة حوالي 60 رجل أعمال يمثلون كُبريات الشركات السورية، وما يزيد على 100 ممثل عن الشركات العمانية المختلفة.

وتنطلق أعمال المنتدى الذي يقيمه مجلس الأعمال المشترك تحت شعار “تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني” بين الـ 10 و14 من الشهر الحالي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

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وزير الاقتصاد السوري يصل إلى مسقط

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