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السفير الروسي: حزب الله كتلة سياسية وطنية وجزءٌ لا يتجزأ من المجتمع اللبناني

السفير الروسي: حزب الله كتلة سياسية وطنية وجزءٌ لا يتجزأ من المجتمع اللبناني
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، أن حزب الله كتلة سياسية وطنية وجزءٌ لا يتجزأ من المجتمع اللبناني، مؤكدًا أن الحزب يتمتع تقليديًّا بتمثيل قوي في البرلمان وهو عضو في الحكومات.

العالم_لبنان

وأشار روداكوف إلى أن سورية صديقتنا القديمة، ولدينا تاريخ طويل من العلاقات الودية، لافتًا إلى أن روسيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وفي مقابلة خاصة مع قناة المنار قال روداكوف، أن بلاده تعتبر حزب الله جزءًا لا يتجزأ من المجتمع اللبناني، وأن الأخير تحول إلى كتلة سياسية وطنية تعبّر عن مصالح جزء كبير من الشعب اللبناني، موضحاً أن الحزب يتمتع تقليديًّا بتمثيل قوي في البرلمان وهو عضو في الحكومات.

واكد الحفاظ على اتصالات وثيقة مع قيادات جميع القوى السياسية اللبنانية، لافتًا إلى أننا مقتنعون بضرورة الحفاظ على توازن المصالح بينهم دون تهميش أحد.

وأضاف إن الغرب والولايات المتحدة يريدون الحفاظ على نظامهم الاستعماري الجديد، ولذلك يحاولون منْع تطور روسيا، كواحدة من المراكز الرائدة في العالم متعدد الأقطاب، مؤكدًا أن محاولات عزل روسيا دوليًّا فشلت، واستطعنا التكيف مع العقوبات.

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السفير الروسي: حزب الله كتلة سياسية وطنية وجزءٌ لا يتجزأ من المجتمع اللبناني