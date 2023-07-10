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احياء الذكرى 41 لجريمة اختطاف 4 دبلوماسيين ايرانيين في بيروت

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أحيت السفارة الايرانية في لبنان الذكرى الواحدة والاربعين لجريمة اختطاف اربعة دبلوماسيين ايرانيين على يد مليشيات مسلحة في ثمانينيات القرن الماضي وتسليمهم للكيان الاسرائيلي. وشاركت شخصيات سياسية وثقافية لبنانية عدة في المراسم حيث طالب المشاركون بكشف مصير الدبلوماسيين الايرانيين المختطفين.

العالم - مراسلون

لمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين على جريمة اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة محسن الموسوي - احمد متوسليان - كاظم اخوان - تقي رستكار مقدم. اقامت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان لقاءا شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والحزبية وفعاليات قانونية ودبلوماسية استنكارا لهذه الجريمة المدانة والتضامن مع القضية الانسانية العادلة ومع عائلاتهم مطالبة الدولة اللبنانية اتخاذ كل الاجراءات لكشف مصيرهم واحقاق العدالة وادانه الجهة الفاعلة وفضحها امام الراي العام .

اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين واخفاء مصيرههم وصفه المشاركون بوصمة عار على جبين العدالة ومرتكبيها .

وفي الخامس من تموز يوليو عام 1982، واثناء عودة الدبلوماسيين الاربعة من سوريا عن طريق الشمال اعترضهم حاجز للمليشات المسيحية المسلحة بامرة سمير جعجعع في منطقة المدفون شرق بيروت وعمدت على اختطافهم وسط تضارب بالمعلومات عن مصيرهم والجهة التي نقلوا اليها في وقت رجحت مصادر امنية متابعة بقيام ميلشيا القوات اللبنانية بتسليم الدبلوماسسين الاربعة الى الاحتلال الاسرائيلي ابان غزوه لبنان .

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بالفيديو.. احياء الذكرى 41 لجريمة اختطاف 4 دبلوماسيين ايرانيين في بيروت

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