رئيس الوزراء السويدي يرحب بموافقة تركيا على انضمام بلاده إلى حلف الناتو

العالم-اوروبا

ووصف كريسترسون موقف أنقرة المستجد من انضمام ستوكهولم إلى الحلف بأنه "يوم جيد للسويد وخطوة كبيرة جدا".

وأضاف بالقول "نخطو خطوة كبيرة نحو المصادقة الرسمية على انضمام السويد إلى حلف الناتو، إنه يوم جيد للسويد"، معربا عن "سعادته الكبيرة" بالاتفاق الذي أعلن عنه أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.

وجاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمع كريسترسون اليوم الاثنين، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.

وأكد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، عدم وجود موعد نهائي محدد لنظر البرلمان التركي في طلب انضمام السويد إلى حلف الناتو، فيما أفادت شبكة "سي إن إن" أن طلب انضمام السويد إلى "الناتو" سيقدم للبرلمان التركي قريبا، ومن المرجح أن تتم الموافقة عليه خلال جلسة الخريف.

وصرح أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب انضمام السويد للحلف إلى البرلمان التركي.