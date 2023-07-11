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مسؤول حزب الله..

انتصار تموز هو انتصار إلهي أرسى للبنان معادلة قوية في الإقليم

انتصار تموز هو انتصار إلهي أرسى للبنان معادلة قوية في الإقليم
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر أن انتصار تموز هو انتصار إلهي أرسى للبنان معادلة قوية في الإقليم، مضيفًا: نحن سمَّينا الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ومصرون على انتخابه، ومستعدون للحوار مع الآخرين لتفكيك الهواجس عند بعض الأطراف.

العالم_لبنان

وخلال لقاء سياسي في بلدة رياق البقاعية حضره عدد كبير من الإخوة والأخوات في البلدة اعتبر النمر أن الولاية هي أمر إلهي وهي الدين بذاته.

هذا، وأشار النمر إلى الإمكانيات التي يقدمها حزب الله في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في مجال مياه الشفة، من تأمين للمازوت، والمساعدة أيضًا في إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية للآبار، والتقديمات في مجال الاستشفاء ومساعدات المالية عبر الأمانة العامة لحزب الله وغيرها.

واعتبر النمر أن حزب الله عمل مع أهلنا في مجال التكافل الاجتماعي لتقديم المساعدات الاجتماعية في كل المناسبات، مضيفًا أنه في مجال المؤسسات الرسمية فإن حزب الله يقدم لها الخدمات حتى تستمر، لتكون بخدمة أهلنا.

ورأى أن الاعتماد في هذه الأزمة الصعبة هو بالأساس على أهلنا الذين فهموا معنى الصبر والبصيرة التي أوصى بها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

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