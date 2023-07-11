الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

زاخاروفا: ما ينشر عن مفاوضات مزعومة مع الأمريكيين يدل على استسلامهم الأخلاقي المطلق

زاخاروفا: ما ينشر عن مفاوضات مزعومة مع الأمريكيين يدل على استسلامهم الأخلاقي المطلق
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نشر التقارير عن المفاوضات السرية المزعومة لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، مع الأمريكيين دليل على "استسلام واشنطن الأخلاقي".

العالم - روسيا

وقالت زاخاروفا في حديث للقناة الروسية الأولى، يوم أمس، إن "هذا يدل على استسلامهم الأخلاقي المطلق برأيي. وعلى خلفية تدهور نظام كييف، الذي لا يعرف ماذا يفعل ليسمعه من خلقوه، ليقول لهم إنه لن يكون هناك أي شيء إن لم يزودوه بدفعة جديدة من الأسلحة والأموال، فهذه خسارة كبيرة لهم".

وأضافت أن نشر الولايات المتحدة للأكاذيب عن المفاوضات بين موسكو ومسؤولين أمريكيين ضرورية "لإثارة ضجة لا علاقة لها بالواقع حول رغبة روسيا المزعومة في إطلاق مسار ثاني أو ثالث من المفاوضات".

وأكدت أن "هذه المكيدة تتطلب اهتماما كبيرا، وهي لم تنته، بل ستتصاعد".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية، زعمت فيه أن مسؤولين أمريكيين من الدبلوماسيين المخضرمين السابقين، أجروا "مفاوضات سرية" حول آفاق السلام في أوكرانيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل الماضي.

روابط ذات صلة

زاخاروفا: قمة الناتو ستعقد في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي

روسيا: ما اشيع حول مفاوضات مسؤولين أمريكيين سابقين مع لافروف مضلل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 11يوليو 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي حتى نهاية الشهر الجاري

تغطية خاصة لقناة "العالم" في الذكرى السنوية لبدء حرب تموز 2006

زاخاروفا: ما ينشر عن مفاوضات مزعومة مع الأمريكيين يدل على استسلامهم الأخلاقي المطلق

شاهد.. رغم الدمار، جنين تعود لحياتها الطبيعية