اسرائيل.. محاولات اقتحام مقرات الحکومة والکنيست

العالم- مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة محاولات الاقتحام شملت مقرات الحکومة ومکاتب الوزراء ومقرات الکنيست في تل ابيب وعدة مدن اخری.

وأکد مراسل العالم ان شرطة الاحتلال قامت بإغلاق 150 طريقاً رئيسياً بين القدس الغربية والقدس الشرقية ومناطق اخری مؤکداً مشارکة عدد کبير من المحتجين العرب داخل الاحتجاجات.

وأوضح مراسل العالم ان هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة التصويت في الکنيست الاسرائيلي بغالبية الاصوات علی مشروع قانون حجة المعقولية وهو قانون يحد من تدخل المحکمة العليا الاسرائيلية داخل حکومة الاحتلال بشأن الوزراء والحکومة.

وبيّن ان هذا القانون يعطي الضوء الاخضر الکامل لحکومة الاحتلال ويقيد الرقابة علی نشاطات الحکومة لاسيما من قبل المحکمة العليا وجمیع ما يحدث من احتجاجات يأتي احتجاجاً علی هذا القانون".

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