وزير خارجية الصين يتغيب عن اجتماع نظرائه لدول الآسيان!..لهذا السبب

العالم - آسيا والباسفيك

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنه من المقرر أن يلتقى وزراء خارجية دول الآسيان في جاكرتا اليوم الثلاثاء.

وكان من شأن هذه الاجتماع لقاء وزراء خارجية دول الآسيان في جاكرتا اليوم الثلاثاء،خاصة لقاء وزير الخارجية الصيني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لأول مرة بعد شهر.

وأفادت مصادر رفضت الكشف عن هويتها أنه من المقرر أن يحل كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي محل تشين في الاجتماع المقرر أن يستمر حتى السبت المقبل.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، المنعقدة في إندونيسيا الأسبوع الجاري، وذلك لأسباب صحية.

ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وسيحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلًا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.

حيث غاب وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، عن سلسلة من الأحداث والاجتماعات الدبلوماسية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كانت آخر نشاط تشين المسجل، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.

كما عقد تشين جانغ اجتماعات منفصلة في ذلك اليوم مع وزير الخارجية الفيتنامي، بوي ثانه سون، ونظيره السريلانكي، علي صبري.