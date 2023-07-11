الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول إيراني ينفي قطع صادرات الغاز للعراق

مسؤول إيراني ينفي قطع صادرات الغاز للعراق
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

نفى مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية قطع صادرات الغاز للعراق بسبب العطل الذي طرأ على عمل شبكة الغاز غربي البلاد.

العالم - إيران

وقال محمد رضا جولايي لوكالة "تسنيم" إن صادرات الغاز إلى العراق مستمرة لكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، واجهت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل خللا في الأداء، حيث أثرت هذه المسألة على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد.

ونفى جولايي قطع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، وقال: بسبب العطل الذي طرأ على عمل شبكة الغاز غرب البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، تم انخفاض صادرات الغاز إلى العراق بحوالي 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً مقارنة بمتوسط ​​الشهر السابق.

وأكد مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن متوسط ​​صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب هذا الشهر.

روابط ذات صلة

وزير الكهرباء العراقي : مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني خلال أيام بشأن إمدادات الغاز

بالفيديو.. العراقيون يحملون واشنطن مسؤولية تدهور وضع الكهرباء

بغداد: إيران أبدت استعدادها لزيادة اطلاقات الغاز

العراق يتباحث مع 'بلينكن' حول مستحقات ايران المالية المترتبة على بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تحصد الذهبية الأولى في بطولة العالم لألعاب القوى في فرنسا

الجيش السوداني يرفض حضور اجتماع 'إيغاد' لهذا السبب!

سفير روسيا في واشنطن.. رفض أمريكا التعليق على 'هجوم جسر القرم' موقف صارخ مناهض لروسيا

مسؤول إيراني ينفي قطع صادرات الغاز للعراق

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لــ'كييف'حول انضمامها لحلف 'الناتو'

القبض على كبار إرهابيي 'داعش' في النيجر