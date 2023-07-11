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دمشق: تزويد الإدارة الأمريكية لنظام كييف بقنابل عنقودية أمر لا أخلاقي

دمشق: تزويد الإدارة الأمريكية لنظام كييف بقنابل عنقودية أمر لا أخلاقي
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكدت سورية أن استمرار تزويد الإدارة الأمريكية، وبعض حلفائها الغربيين لنظام كييف بأسلحة هدفها زيادة القتل والدمار أمر لا أخلاقي، مطالبة كل دول العالم بلجم سياسات هذه الإدارة المتهورة التي تشكل خطراً مصيرياً على الأمن والسلم في كل أنحاء العالم.

العالم- سورية

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة سانا: تابعت الوزارة بقلق عميق الخطط الأمريكية الخطرة بتزويد نظام كييف بقنابل عنقودية خلافاً للاتفاقيات الدولية ولتحذيرات الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر: إن استمرار تزويد الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين لنظام كييف بأسلحة هدفها زيادة القتل والدمار، أمر لا أخلاقي ويعري سياسات النفاق، ويؤكد غياب الشعور بالمسؤولية لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ويطيل أمد الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الغربي ضد روسيا الاتحادية، ويهدد بتصعيد كارثي يطال مستقبل البشرية.

وختم المصدر بالقول: تدين سورية بشدة هذا التصعيد الأمريكي الخطير، وتطالب كل دول العالم بلجم سياسات الإدارة الأمريكية المتهورة، والتي تشكل خطراً مصيرياً على الأمن والسلم في كل أنحاء العالم.

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دمشق: تزويد الإدارة الأمريكية لنظام كييف بقنابل عنقودية أمر لا أخلاقي

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