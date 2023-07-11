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وزير خارجية إيران..

التردد والتأخير في إدانة تدنيس القرآن يكشف عن ازدواجية المعايير

التردد والتأخير في إدانة تدنيس القرآن يكشف عن ازدواجية المعايير
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الإيرانية "حسين أميرعبداللهيان" الإساءة للقرآن الكريم، بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وتحريض على الكراهية والعنف ضد ملياري مسلم؛ قائلا إن التردد أو التأخير في إدانة مثل هذه الممارسات يكشف عن انتهاج سياسية المعايير المزدوجة.

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة أميرعبداللهيان خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان الدولي الذي عقد اليوم الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية، ردا على جريمة الإساءة للقرآن الكريم التي حدثت قبل أسبوعين على يد أحد المتطرفين في السويد.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة التنديد فورا بالممارسات التي تطال حرمة القرآن الكريم، من قبل جميع الداعمين الحقيقيين لحقوق الإنسان في العالم.

وأضاف أن: المطلوب من المسؤولين السويديين والأوروبيين أيضا، إتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة بمنع تكرار هذه الممارسات.

وحذر أميرعبداللهيان من أن "التردد أو التأخير في إدانة هذه الجرائم يكشف انتهاج سياسية المعايير المزدوجة".

وبدأت عصر اليوم أعمال الاجتماع الطارئ للجنة حقوق الإنسان الدولية في مقرها بمدينة جنيف السويسرية؛ لمناقشة جريمة تدنيس القرآن الكريم الأخيرة في السويد.

ويشارك في هذا الاجتماع وزير الخارجية الإيراني ونظراؤه من مصر والأردن وأندونيسيا وباكستان، وبلدان إسلامية اخرى.

وبناء على جدول هذا الاجتماع، سيخرج المشاركون بمشروع قرار خطابا لمنظمة التعاون الإسلامي، والقاضي بإدانة جرائم حرق القرآن الكريم والنيل من المقدسات الدينية.

وكان متطرف سويدي، قد أقدم قبل أسبوعين على جريمة حرق المصحف الشريف، وذلك بدعم المسؤولين والشرطة في هذا البلد؛ مما أثار موجة غضب واستنكار كبيرة على الصعيدين الإسلامي والدولي.

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وزير خارجية إيران.. التردد والتأخير في إدانة تدنيس القرآن يكشف عن ازدواجية المعايير

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