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تحذير ايراني للعراق بلجم الجماعات الارهابية في كردستان ونزع سلاحها

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

لطالما حرصت الجمهورية الإسلامية في إيران على تذكير الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان بمسؤوليتها في السيطرة على الأراضي العراقية ومنع الجماعات الإرهابية التي تتخذ من كردستان مقراً لها من شن اعتداءات على المناطق الإيرانية المتاخمة للحدود مع العراق.

ولقد أطلقت إيران العديد من التحذيرات من تبعات هذه الإعتداءات السافرة، إلا إن هذه الجماعات استمرت في استهداف الحدود الإيرانية وتعريض أمن واستقرار الموطنين الإيرانيين للمخاطر والتهديدات المختلفة.

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري حذر الحكومة العراقية أنها إذا لم تف بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق فإن إيران ستكرر عملياتها ضد هذه الجماعات بكثافة.

اللواء باقري أوضح أنه ومن أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه، نفذت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عمليات صاروخية ومسيرة فعالة ضد هذه الجماعات مشيراً إلى أنه وبعد أن تعهدت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع تحركاتها توقفت هذه العملية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: "سننتظر حتى أغسطس، تاريخ تعهد الحكومة العراقية، ونأمل أن تفي الحكومة العراقية بمسؤوليتها، ولكن إذا انتهى هذا التاريخ وبقيت الجماعات الانفصالية مسلحة أو نفذت أي عملية، فإن عملياتنا ضد هذه الجماعات ستتكرر بقوة أكثر بالتأكيد".

يأتي هذا في ظل تأكيد طهران بأنها تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وهذه المسألة مهمة جدًا لها، لكن الجماعات الانفصالية والإرهابية داخل العراق وفي كردستان تنتهك سيادة العراق بتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل أن تنتهك أمن إيران وحدودها، لافته إلى أن إيران ترحب ببسط العراق سيادته وهيمنته على طول الشريط الحدودي بين البلدين، وخاصة في منطقة كردستان.

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