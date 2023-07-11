الرئيس الايراني يتوجه الى كينيا في بداية جولة افريقية

العالم - إیران

وتأتي رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي تلبية لدعوة رسمية من رؤساء كينيا واوغندا وزيمبابوي، بهدف تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والمتحالفة وبما يتماشى مع وجهات التصدير المتنوعة وخلق مجالات للتعاون السياسي والتجاري.



وتتضمن جولة الرئيس الايراني ثلاثة ايام وتتضمن مراسم الاستقبال الرسمية واللقاءات الثنائية مع رؤساء كينيا واوغندا وزيمبابوي، واجتماعات مشتركة للوفود رفيعة المستوى من البلدين، وتوقيع وثائق التعاون، وشرح نتائج المشاورات الرسمية في المؤتمر الصحفي المشترك.



كما سيعقد رئيس الجمهورية خلال زيارته للدول الثلاثة اجتماعات بحضور رجال الأعمال والتجار والمسؤولين الاقتصاديين من إيران والدول المضيفة للتعريف بالقدرات الاقتصادية والتجارية لإيران وهذه الدول.



وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى القارة الأفريقية بعد 11 عامًا ، وتهدف إلى تعزيز الوجود الإيراني في اقتصاد القارة الافريقية الذي يبلغ قرابة 600 مليار دولار.



وفي هذا الصدد ، عُقد أول اجتماع للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول غرب إفريقيا في طهران في مارس /آذار 2023، كما التقى المشاركون مع رئيس الجمهورية آية الله رئيسي.



وتعد القارة الأفريقية ، التي تضم 54 دولة ، أول قارة في العالم من حيث عدد الدول وثاني قارة في العالم من حيث الحجم والسكان، وعلى عكس معظم البلدان المتقدمة التي تواجه تحدي معدلات النمو السكاني المنخفضة، فإن معدل النمو السكاني في هذه القارة أعلى من المعدل​​العالمي.



وتسبب معدل النمو السكاني المرتفع ، إلى جانب الامكانيات الاقتصادية والتجارية الضخمة والمتنوعة والمناجم الواسعة، بالإضافة إلى الدول الغربية التي لها تاريخ من الوجود الاستعماري في هذه القارة، قامت الصين والهند وتركيا أيضًا باستثمارات ضخمة في العقدين الماضيين من أجل زيادة مشاركتها في التنمية الاقتصادية لقارة افريقيا.