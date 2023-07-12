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إطلالة للسيد حسن نصرالله في ذكرى حرب تموز مساء اليوم الأربعاء

إطلالة للسيد حسن نصرالله في ذكرى حرب تموز مساء اليوم الأربعاء
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة لبدء حرب تموز، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الاربعاء على شاشة قناة المنار.

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