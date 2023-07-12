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شاهد.. قصة أمنية عجيبة تتحقق لشهيد حرب تموز

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

سردت ولاء حمود، قصة استشهاد ابنها حسين کمال حمود رضوان التي تضمنت تحقيق أمنية عجيبة.

العالم - خاص بالعالم

وقالت ولاء حمود في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان ابنها سُمّي بشهيد الاربعين، لأنه زار قبر الامام الحسين علیه السلام مشياً علی الاقدام فوصل الی ضريح سيدالشهداء يوم الاربعين وعندما لمس شباک الضريح خاطب الامام قائلاً:"انا الان ضيفک في مقامک، وأريد ان أکون في العام المقبل ضيفک في الجنة".

وتابعت والدة الشهيد ان حسين لم يستطع تکرار زيارة قبر الامام الحسين في عام 2015 فقال لأحد رفاقه سأجد خطاً عسکرياً لزيارة الحسين في الفردوس.

وقالت والدة الشهيد، ان حسين سلک خطاً عسکرياً لايعبره الا الشهداء الذين وطنوا نفوسهم علی الجهاد في سبيل الله ففازوا.

وأکدت ولاء محمود انها تعلمت من ابنها کيف تنتصر للحق بشجاعة لاتعرف الخوف.. فالموت حق والشهادة أجمل موت.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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