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شاهد جدارية "حبيب المقاومة"في بيروت!

شاهد جدارية
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب الذكرى السنوية لحرب تموز، رفعت على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت، جدارية جديدة حملت عنوان "حبيب المقاومة" لصورة القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني وعدد من قادة المقاومة.

العالم - لبنان

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شاهد جدارية "حبيب المقاومة"في بيروت!