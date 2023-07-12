زيلنسكي ونظرية حدود الكون وغباء الانسان 

العالم - سبورتي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تجاهل المشاركين في قمة الناتو للرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي بشكل كامل وكأنه لا وجود له .

و الطريف ان اعضاء الناتو الذين اغرّوا زيلينسكي بالدخول في حرب مفتوحة مع روسيا ليدمر بلاده ويجعلوه يقوم بزيارات مكوكية لغالبية الدول الاوروبية بغية استجداء مساعداتهم، هم من وجهوا الدعوة اليه لحضور الاجتماع بغية مناقشة الازمة الاوكرانية، لكن الصورة ابلغ من ان يقال بشانها شيئا .

وهنا نستحضر مقولة العالم الفيزيائي الشهير البرت اينشتاين الذي قال : "الشيئان الذان ليس لهما حدود، الكون و غباء الإنسان،مع أني لست متأكدا بخصوص الكون" .