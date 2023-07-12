الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

زيلنسكي ونظرية حدود الكون وغباء الانسان 

زيلنسكي ونظرية حدود الكون وغباء الانسان 
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر تجاهل المشاركين في قمة الناتو للرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي بشكل كامل وكأنه لا وجود له .

و الطريف ان اعضاء الناتو الذين اغرّوا زيلينسكي بالدخول في حرب مفتوحة مع روسيا ليدمر بلاده ويجعلوه يقوم بزيارات مكوكية لغالبية الدول الاوروبية بغية استجداء مساعداتهم، هم من وجهوا الدعوة اليه لحضور الاجتماع بغية مناقشة الازمة الاوكرانية، لكن الصورة ابلغ من ان يقال بشانها شيئا .

وهنا نستحضر مقولة العالم الفيزيائي الشهير البرت اينشتاين الذي قال : "الشيئان الذان ليس لهما حدود، الكون و غباء الإنسان،مع أني لست متأكدا بخصوص الكون" .

روابط ذات صلة

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر آلية واضحة للحصول على عضوية الناتو

زاخاروفا: قمة الناتو ستعقد في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زيلنسكي ونظرية حدود الكون وغباء الانسان 

شاهد بالفيديو.. الكاتب حمزة البشتاوي: شوارع تل أبيب سترغ في الدم

إطلالة للسيد حسن نصرالله في ذكرى حرب تموز مساء اليوم الأربعاء

أوروبا تمنع دخول الاسيرة المحررة سهى بشارة الى أراضيها

شاهد.. قصة أمنية عجيبة تتحقق لشهيد حرب تموز

غريب ابادي: نتابع قانونيا و دوليا حقوق ضحايا الارهاب وجرحى الهجمات الكيماوية