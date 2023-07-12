محمود عباس يتعهد لمخيم جنين بهذا الوعد.. شاهد الفيديو

لا يجيد الناس هنا السياسة بقدر ادراكهم للميدان يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فلسطين واحدة وفق قانون وامن واحد، الناس هنا يقولون المقاومة واحدة وبحاجة لموقف سياسي يدعمها.

وقف الرئيس وخلفه دماراً، قال إن هذا كله سيعاد تعميره.. بعد ان وعدت الحكومة الفلسطينية برصد دعم مالي للمخيم.

يستغرب الناس هذا الحضور السلطوي.. فعلى مدار أعوام كثيرة تصدر مخيم جنين المشهد الدموي والمقاوم أما السلطة الوطنية كانت غائبة عن هذا المشهد.

وافادت مراسلة العالم في مخيم جنين،، بان الرئيس محمود عباس ووفده المرافق مخيم جنين بعد جولة قصيرة قام بها على أطراف المخيم وقف هنا وقال بان اعادة اعمار المخيم مشروع قائم.. اما اهالي المخيم ضلوا صامدين يهتفون لكتيبة جنين وللمقاومين.